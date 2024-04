Tunisie : Des mÃ©ga-projets pour dÃ©velopper le tourisme et en renforcer la compÃ©titivitÃ©

Tunisie : Des méga-projets pour développer le tourisme et en renforcer la compétitivité

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a présidé hier, jeudi 25 avril 2024, une séance de travail consacrée à l’examen des meilleurs moyens, pour impulser la création de méga-projets dans le domaine touristique.

Un aperçu sur les méga-projets et investissements dont la réalisation est programmée a été présenté, à l’instar de la création de centres de congrès internationaux, et du lancement d’expériences touristiques uniques, ce qui contribue à développer le tourisme d’affaires, à redynamiser le tourisme tunisien, et à diversifier l’offre touristique, a été présenté.

De telles actions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement du tourisme durable à l’horizon 2035.

Le ministère œuvre, en coordination avec les parties-prenantes dans le secteur, à encourager l’investissement, à relancer la cadence de réalisation des méga-projets touristiques, dans le droit fil d’une vision globale, pour développer le tourisme tunisien, et lui conférer plus de compétitivité et de durabilité, a souligné Belhassine, cité par un communiqué de son ministère.

Ont pris part à cette rencontre, le chef de cabinet, le directeur général de l’unité d’encadrement des investisseurs au ministère, le PDG de l’agence foncière du tourisme, le Directeur Général de l’ONTT, et le directeur de l’investissement au sein du cabinet.

