Tunisie, son destin est dans « la constance, la réussite et l’excellence »

« Le destin de la Tunisie est dans la constance, la résilience, la réussite et l’excellence, et ne se satisfait d’aucun substitut. »

C’est en ces termes que le ministère des Affaires étrangères a commenté « la réussite du 18ème sommet de la Francophonie, tenu les 18 et 19 novembre à Djerba, dans toutes ses composantes politique, économique, culturelle et civilisationnelle ».

Le ministre des Affaires étrangères a dit son « estime dans la confiance placée par le président de la république dans la diplomatie tunisienne, et dans toutes les compétences nationales des différents ministères et institutions nationales, qui n’ont ménagé aucun effort, pour être à la hauteur de cette importante échéance internationale, et la réussir, ce qui renforce le rayonnement de la Tunisie dans ses différents espaces d’appartenance ».

Le fait que le président de la république ait affirmé, dans toutes ses interventions, « l’engagement constant de la Tunisie en faveur des principes universels et des valeurs communes, et son appel a opter pour une approche humaniste en matière de règlement de toutes les affaires internationales, prouve que la Tunisie est résolue à rester fidèle à ses traditions et engagements, et objet d’un grand respect de tous les partenaires ».

« La Tunisie n’a pas déçu les espoirs placés en elle, et Djerba n’a pas déçu les aspirations de ses hôtes, pour que le Sommet de Djerba soit effectivement celui du changement, et du développement qualitatif dans l’espace francophone », a conclu la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, citée par le département du Nord Hilton.

