Tunisie-Suède : Un Forum d’Affaires pour renforcer la coopération économique

Dans le cadre de sa visite en Suède, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a présidé, le 2 avril 2025, l’ouverture du Forum d’Affaires tuniso-suédois. Organisé en collaboration avec la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et l’organisation Business Sweden, cet événement vise à dynamiser les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

À cette occasion, le ministre a souligné la relance de l’économie tunisienne en 2024 et la volonté du pays de se positionner comme une force économique émergente dans la région. Il a mis en avant les réformes engagées et le nouveau modèle économique mis en place, incitant ainsi les entreprises suédoises à investir en Tunisie. Il a également rappelé le succès des sociétés suédoises déjà implantées dans le pays et exprimé son ambition de voir ce nombre atteindre la centaine dans les prochaines années.

M. Nafti a insisté sur les avantages stratégiques qu’offre la Tunisie aux entreprises étrangères, notamment son appartenance à des blocs économiques tels que le COMESA et la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (AfCFTA), facilitant ainsi l’accès aux marchés africains.

De son côté, le Secrétaire d’État suédois aux Affaires étrangères, chargé du climat et de l’environnement, a mis en avant l’intérêt de la Suède pour une coopération accrue avec la Tunisie, notamment dans des secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, l’économie verte, la numérisation et les télécommunications. Il a également rappelé le forum économique de novembre 2024 à Tunis, qui avait réuni plusieurs pays nordiques autour d’opportunités d’investissement en Tunisie.

Gnetnews