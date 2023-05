Tunisie : Suite Ã  l’arrestation de Sahbi Atig, Ennahdha met en garde contre la vindicte envers ses dirigeants

Tunisie : Suite à l’arrestation de Sahbi Atig, Ennahdha met en garde contre la vindicte envers ses dirigeants

Le dirigeant d’Ennahdha, Sahbi Atig, a été arrêté ce week-end à l’aéroport Tunis-Carthage, alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion.

Ennahdha indique, dans un communiqué paru dimanche, que « les autorités ont arrêté l’ancien dirigeant du mouvement, lorsqu’il s’apprêtait à voyager pour participer à une conférence scientifique, et ce sur la base d’une délation mensongère d’une personne contre laquelle, Atig a intenté des plaintes pour dénigrement et calomnie, et que la justice n’a pas, jusque-là, tranchées ».

Le mouvement Ennahdha « met en garde contre la vindicte envers ses dirigeants et militants, et les symboles de l’opposition ». Il appelle les autorités « à respecter les procédures légales, et à traiter l’ensemble des Tunisiens sur un pied d’égalité, et que la justice reste loin de l’instrumentalisation politique ».

