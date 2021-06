Tunisie : Sur instruction de Kaïs Saïed, Othman Jarandi demain en visite à Doha

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, conduira la délégation tunisienne, aux réunions de la Ligue arabe au niveau ministériel, qui se tiendront demain, mardi 15 Juin 2021, à Doha.

Jarandi prendra part aux travaux de la réunion de concertation des ministres des Affaires étrangères arabes, à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe pour examiner les évolutions de l’affaire du barrage d’Ennahdha, tenue à l’initiative de l’Egypte et du Soudan, et à la première réunion de la commission ministérielle en vue d’une action à même de mobiliser le soutien international à la cause palestinienne.

Le ministre des AE, qui effectue cette visite sur ordre du président Kaïs Saïed, comme le souligne cet après-midi le département du Nord-Hilton dans un communiqué, rencontrera ses homologues arabes, et le Secrétaire Général de la Ligue arabe, pour examiner les évolutions bilatérales et se concerter sur les principales affaires arabes.

Le ministre est tenu, selon les instructions du chef de l’Etat, de présenter tout le soutien au peuple palestinien, de développer l’action arabe commune et de raffermir les liens de fraternité avec l’ensemble des pays arabes, ajoute en substance la même source.

