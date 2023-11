Tunisie : Sûreté de l’Etat, politique extérieure, garde présidentielle…principaux axes du budget de la présidence

La Commission des droits et libertés a tenu hier, mercredi 15 novembre 2023, une audition autour du projet de budget de la présidence de la république de l’année 2024.

Le représentant de la présidence a présenté, en préambule, les principaux contours de ce budget, préparé conformément à la constitution du 25 juillet 2022 et de la loi organique du budget.

Il a évoqué les missions du président de la république, en tant que chef suprême des forces armées, consistant notamment à exercer la fonction exécutive, avec l’aide du gouvernement, à garantir l’indépendance de l’Etat, sa continuité et l’invulnérabilité de son territoire.

Le chef de l’Etat veille, par ailleurs, au respect de la loi fondamentale, fixe la politique générale de l’Etat, et en détermine les principaux choix. Comme il exerce l’autorité réglementaire générale, outre la nomination aux hautes fonctions militaires, civiles et diplomatiques, rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

Le budget de la présidence de la république est réparti selon les programmes suivants : La sûreté nationale, les relations extérieures, la garde présidentielle et la protection des personnalités officielles, outre le programme de pilotage et de soutien.

Les membres de la commission ont appelé à la nécessité d’accélérer le recensement des biens des conseils régionaux.

Ils ont, par ailleurs, évoqué la relation entre la présidence et le parlement, appelant à la raffermir davantage. Ils ont mis l’accent sur l’importance d’un calendrier législatif participatif entre l’Assemblée et le gouvernement, appelant à une coordination entre les fonctions exécutive et législative.

Les députés se sont, également, arrêtés aux mécanismes de la diplomatie économique. Comme ils ont suggéré la mise en place d’une stratégie nationale de prise en charge des Tunisiens à l’étranger, tout en réclamant une plus forte lutte contre la migration irrégulière.

En réaction aux interventions des députés, le représentant de Carthage a affirmé la détermination du président de la république à comprimer les dépenses de fonctionnement et à rationaliser la consommation de l’énergie.

Gnetnews