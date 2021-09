Tunisie : Taboubi appelle Saïed à décliner clairement sa vision… »l’UGTT est lésée faute de vis-à-vis »

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a pressé ce lundi 13 septembre, le président Kaïs Saïed à décliner clairement sa vision, et s’il va dans la bonne direction, la centrale syndicale ne pourrait être qu’à ses côtés.

Dans une allocution prononcée en marge de la journée du savoir des secteurs du transport et de l’agriculture à Nabeul, Taboubi a affirmé que « personne ne pouvait étendre son emprise sur la Tunisie et faire ce qu’il veut ». « Dites-nous, quelle est votre vision, nous sommes avec les sincères, les perspicaces et ceux qui ont une vision (…) qui ne souhaite pas le bien pour son pays », a-t-il souligné.

Le chef de la centrale syndicale a appelé dans une vidéo mise en ligne, »à éviter les réactions épidermiques, l’emportement et la vindicte qui ne peuvent mener qu’à la mauvaise décision ».

« Celui qui prétend gouverner, doit être doté de sagesse, de perspicacité et être au fait des réalités et de ce qui passe dans le monde (…) C’est ainsi que nous saurions bâtir la Tunisie, pays de la tolérance et de l’ouverture des civilisations, a-t-il prôné.

L’organisation syndicale n’est pas un concurrent pour les élections présidentielles, ou législatives et n’est pas en quête de positions, mais s’intéresse à la chose publique, a-t-il déclaré.

Selon ses dires, son organisation est « celle qui est la plus lésée en pareilles circonstances, étant donné que les dossiers s’accumulent, et nous n’avons pas de vis-à-vis avec qui discuter, et malgré cela, nous sommes en train de supporter les critiques, les charges et les pressions ».

Il a indiqué que son organisation « avait souffert avant l’indépendance et après l’indépendance et est habituée aux crises et à la gestion de crises ». « L’organisation paie, à chaque fois, la facture, celle de l’indépendance de la position syndicale ».

« Chaque pouvoir veut se servir des travailleurs, mais ils ne sont pas du bois pour attiser le feu, nous ne sommes pas pour les batailles avec X ou Y », a-t-il asséné.

« Si vous optiez pour le choix national, nous serions des soldats pour l’invulnérabilité de cette patrie, si vous voulez dévier du processus de l’Etat civil, démocratique, et social où l’on se partage les charges et les richesses, l’organisation serait prête à mener une bataille sur les contenus ».

Noureddine Taboubi a réitéré son appel : « celui qui veut gouverner la Tunisie, qu’il lise l’histoire, pour s’apercevoir de la présence de l’organisation syndicale qui est une force de bien, de proposition, et qui est le chapiteau vers lequel, tout le monde se dirige ».

Il a, par ailleurs, appelé à réformer l’arsenal législatif, déplorant que le pays ait manqué plusieurs occasions de se reconstruire dans la solidarité.

