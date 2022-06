Tunisie : Taboubi prÃ©side un rassemblement ouvrier Ã  Sfax et exclut toute connotation politique de la grÃ¨ve du 16 juin

Tunisie : Taboubi préside un rassemblement ouvrier à Sfax et exclut toute connotation politique de la grève du 16 juin

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce jeudi 02 Juin, que la grève du 16 juin prochain, dans le secteur public, est placée sous le signe de « la dignité des travailleurs, de la mise en application des conventions signées et de l’ajustement du pouvoir d’achat ».

Présidant un rassemblement ouvrier à Sfax, il s’est défendu que ce débrayage soit à connotation politique, reconnaissant que « l’organisation syndicale avait mené, auparavant, des grèves politiques à visage découvert ».

Taboubi a évoqué « les grèves générales observées le 08 février au lendemain de l’assassinat du martyr Chokri Belaïd, et celle menée le 26 juillet dans la foulée du meurtre du martyr Mohamed Brahmi, ainsi que d’autres grèves dans le secteur public et la fonction publique pendant le règne de la troïka, et sous les gouvernements successifs ».

Sans être un parti politique, la centrale syndicale à « une maturité politique », et « une lecture objective des évènements », Sa force est dans sa « diversité » et la « pluralité de ses idées », a-t-il souligné.

« Notre destin est le défi pour la construction de cette patrie », a-t-il dit, signalant que « l’UGTT a soutenu le soulèvement et l’élan populaire du 25 juillet, car cette organisation est inscrite dans la profondeur de la société, et ressent les souffrances du peuple, puisqu’elle en est l’émanation ».

Il a ajouté que lors de sa dernière entrevue avec le président de la république, il lui a demandé « quelle était la démarche à suivre ». « Notre nom a été mentionné dans la commission consultative des réformes économiques et sociales, sans que l’on soit consulté », a-t-il déploré.

« On nous demande de venir préparer le programme économique et social, alors que le gouvernement désigné par le pouvoir exécutif dit négocier des réformes avec le Fonds monétaire international et affirme avoir franchi de grands pas là-dessus ».

Noureddine Taboubi a encore déclaré que « la centrale syndicale ne pouvait être présente, que lorsqu’il y a de la clarté et la sincérité, on ne peut s’aventurer et partir vers l’inconnu, nous l’avons souligné dans le respect des positions et des institutions », a-t-il indiqué, appelant à tirer les leçons des expériences passées.

« L’UGTT est une force de proposition, de construction, d’argument, de conviction et de préparation des dossiers ». « Nous nous considérons comme la vraie locomotive de la société civile », a-t-il pavoisé.

Gnetnews