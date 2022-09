Tunisie : Taboubi reconnait des divergences avec le gouvernement, et annonce une rencontre ce lundi avec Najla Bouden

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a fait état, ce lundi à 05 septembre, de divergences des positions entre le gouvernement et la centrale syndicale, pour ce qui est des négociations sociales.

Dans une déclaration médiatique, le chef de l’influente organisation syndicale a annoncé « une rencontre cet après-midi avec la cheffe du gouvernement pour tenter de débloquer la situation, de reprendre les négociations, et de parvenir à un accord ». « Si cela s’avère impossible, l’on on s’exprimera le moment venu », a-t-il dit.

Il a indiqué que les points litigieux tiennent à la levée de la compensation pour la diriger vers ceux qui la méritent, s’interrogeant, qui sont ceux qui la méritent ?

Selon ses dires, il y a d’autres solutions en la matière, comme le fait d’opter pour « la vérité des salaires, face à la vérité des prix. »

Les autres points en instance portent sur la réforme des entreprises publiques, du dispositif éducatif, la situation sanitaire, environnementale, les énergies renouvelables, etc., a-t-il énuméré, signalant que son organisation est pour « les choix rationnels, pragmatiques et réalisables ».

La séance de négociation s’était achevée vendredi dernier, sans que les deux parties ne soient parvenues à un accord, pourtant, celui-ci était annoncé comme étant acquis par le gouvernement.

La centrale syndicale avait déploré l’attachement du gouvernement à ses précédentes propositions, considérées comme étant « insuffisantes » et « inconséquentes » pour la révision du pouvoir d’achat des salariés, qui s’est grandement détérioré.

La hausse des salaires dans la fonction publique et le secteur public et la majoration du salaire minimum, SMIG et SMAG, sont parmi les principales revendications de l’UGTT, sous peine d’une grève générale à même de paralyser ces deux secteurs névralgiques.

