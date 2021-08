Tunisie : Tahya Tounes met en garde contre les tentatives des lobbies politiques et financiers de procÃ©der Ã  des rÃ¨glements de compte politiques

Tunisie : Tahya Tounes met en garde contre les tentatives des lobbies politiques et financiers de procéder à des règlements de compte politiques

Le mouvement Tahya Tounes met en garde contre « la tentative des lobbies politiques et financiers de procéder à des règlements de comptes politiques, à travers la mobilisation des réseaux d’extorsion et de calomnie, actifs sur les réseaux sociaux ».

Dans un communiqué signé par son président, Youssef Chahed, paru sur sa page officielle Facebook, le mouvement indique que « ces tentatives visent non seulement Tahya Tounes et ses dirigeants, mais l’ensemble des acteurs politiques, de la société civile, et des secteurs tout entiers, comme les magistrats, les avocats et les hommes d’affaires ».

Le mouvement exprime sa condamnation de « ces pratiques méthodiques visant à orienter l’opinion publique, et à tenir des procès via les réseaux sociaux, dont le but est principalement d’envenimer la situation générale dans le pays, de remonter les Tunisiens contre les institutions de l’Etat, et de tenter d’influencer la justice ».

Le parti exprime son refus « des tentatives d’extorsion dont fait l’objet la classe politique, de la part de ces bandes, et exprime sa solidarité avec les hommes d’Etat ayant occupé des responsabilités et qui font l’objet de diabolisation et dénigrement électronique ».

Tahya Tounes appelle le parquet « à dévoiler rapidement ces milices criminelles, et ceux qui se tiennent derrière, et réclame un processus judiciaire équitable et garant de dignité, respectant le principe de présomption d’innocence, loin des dérapages de la vindicte politique ».

