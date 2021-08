Tunisie : Taux de positivité de 24,30 %, à l’heure du retour à une vie quasi-normale

La situation épidémique s’améliore, sensiblement, en Tunisie ; un constat qui fait l’objet d’une unanimité au sein de la communauté scientifique et médicale. Cette détente, jointe à l’important état d’avancement de la campagne de vaccination, ont amené les autorités politiques à alléger les restrictions, et à amorcer le retour à une vie quasi-normale.

Les Tunisiens retrouveront, à compter de ce jeudi 19 Août, le charme d’une vie nocturne dont ils étaient privés une bonne partie de cet été, avec l’allègement du couvre-feu qui débutera ce soir à minuit, au lieu de 22 h, jusqu’à 5h du matin.

Les rassemblements et les fêtes reprendront, sous conditions du respect des protocoles sanitaires et d’être vaccinés…

Cette reprise qui réjouit le commun des Tunisiens, est accueillie avec prudence par les membres du comité scientifique et les médecins, qui ne cessent de réitérer la nécessité de s’en tenir aux gestes barrières, et aux protocoles sanitaires…pour prévenir une rechute épidémique, d’autant que la situation est encore fragile, et les indicateurs évoluent en dents de scie.

Dans son dernier communiqué rendu public la nuit d’hier, le ministère de la Santé fait état de 2 626 nouveaux cas de contamination par le coronavirus à la date du 17 août, après la parution des résultats de 10 806 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 24,30 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 632 32 nouveaux cas de contamination par le virus, sur un ensemble de 2 434 016 analyses en laboratoire.

Le ministère de la Santé compte, parallèlement, 584 696 guérisons.

Par ailleurs, 40 décès ont été signalés à la même date. La Tunisie aura ainsi enregistré, jusque-là, quelque 22 304 morts du Covid-19.

Gnetnews