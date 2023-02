Tunisie : Températures en baisse, pluviométrie des dernières 24 heures

Les températures seront en baisse relative en ce début de semaine. Les maximales seront comprises entre 14 et 19° au Nord, et entre 19 et 24° au Centre et au Sud.

Des pluies faibles et locales restent possibles, ce lundi 27 février 2023. Au sud du pays, le ciel est partiellement nuageux.

Le vent baissera d’intensité cette journée ; son activité maximale diminuera à moins de 40 km/ heure. La mer est houleuse à agitée au Nord.

Une pluviométrie plus ou moins modeste a été enregistrée, les dernières 24 heures, dans nos contrées.

Tunis, Nabeul, Zaghouan, Jendouba, Béjà, le Kef, Kasserine, Tozeur, Monastir, Kairouan et Tozeur ont connu des précipitations variables. La délégation d’Enfidha (Sousse) en a enregistré les quantités les plus importantes.

Gnetnews