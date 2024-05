Tunisie : TempÃ©ratures en hausse ce lundi 06 Mai, et atteindraient les 37Â°

Tunisie : Températures en hausse ce lundi 06 Mai, et atteindraient les 37°

Les conditions météorologiques sont marquées, ce lundi 06 Mai 2024, par un ciel peu nuageux dans la plupart des régions, et puis, partiellement, nuageux, l’après-midi.

Le vent soufflera du secteur Sud, relativement violent près des côtes, faible à modéré dans le reste des régions. Il proviendra du secteur Nord, l’après-midi dans les régions Nord.

La mer est agitée à très agitée dans les Golfes de Tunis et Hammamet, houleuse, à localement agitée, sur le reste du littoral.

Les températures sont en hausse et sont comprises entre 26 et 30° près des côtes Est, et sur les hauteurs, et entre 32 et 37° dans le reste des régions.

