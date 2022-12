Tunisie : TempÃ©ratures en hausse, vent violent sur les cÃ´tes ce mardi 13 dÃ©cembre

Tunisie : Températures en hausse, vent violent sur les côtes ce mardi 13 décembre

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 13 décembre, par un ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales comprises entre 18 et 22° dans les régions Ouest, et entre 22 et 26° à l’Est du pays, indique le premier bulletin de la journée.

Le vent continue à souffler fort près des côtes, avec une vitesse atteignant les 60 km/ heure…La mer est globalement fortement agitée.

Gnetnews