Tunisie : TempÃ©ratures toujours Ã©levÃ©es et sirocco ce jeudi 04 aoÃ»t

Tunisie : Températures toujours élevées et sirocco ce jeudi 04 août

Pas de grand changement dans les conditions météorologiques de ce jeudi 04 août 2022, avec un temps estival et des températures toujours élevées.

Les maximales seront comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières Est et les hauteurs. Elles seraient entre 36 et 41° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco localement.

L’activité du vent continue relativement près des côtes Nord, et au Sud, où elle serait accompagné par des tempêtes de sable.

La mer est peu agitée à agitée dans les régions de Serrât et dans le Golfe de Gabès.

Le ciel sera peu nuageux dans la plupart des régions, des nuages qui s’intensifient, l’après-midi, sur les hauteurs ouest.

