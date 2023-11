Tunisie : Temps automnal, ciel nuageux, et pluies Ã©parses au Nord

Tunisie : Temps automnal, ciel nuageux, et pluies éparses au Nord

Les conditions météorologiques affichent les mêmes variations amorcées ces tous derniers jours, virant peu à peu vers l’aspect automnal, avec une attente pressante de voir la tendance pluvieuse s’amplifier pour mettre un terme à ce cycle de sécheresse qui n’a fait que trop durer.

La météo de ce mercredi 08 novembre est marquée par un ciel, par moment, densément nuageux, avec des pluies éparses au Nord. Le Centre et le Sud verront des nuages partiels.

Le vent continuera à souffler fort près des côtes, et au Sud, où il charrie sable et poussière.

La mer est houleuse à l’Est du pays, et agitée au Nord.

Les températures maximales sont comprises entre 16 et 21° dans la plupart des régions, et entre 22 et 28° au Sud-Ouest, atteignant les 30° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

