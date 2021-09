Tunisie : Temps très chaud, orages attendus l’après-midi au Nord

Le temps sera chaud et orageux en ce vendredi 17 septembre. L’INM prévoit des températures en hausse, dans la plupart des régions, avec des températures comprises entre 35 et 41°.

Le ciel sera partiellement nuageux avec l’apparition de foyers orageux, localement, l’après-midi au Nord, qui seront accompagnés de pluies.

Une chute de grêle à des endroits limitée est-elle aussi attendue.

Le vent sera de secteur Sud, et relativement violent, d’une vitesse de 20 à 40 km/ heure, près des côtes, et faible à modéré dans le reste des régions. Il s’orientera vers le secteur Nord l’après-midi, et dépasse les 60 km/ heure, pendant l’apparition des orages.

La mer sera globalement agitée.

Gnetnews