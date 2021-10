Tunisie/ Tourisme : Des pertes de 5000 millions de dinars Ã  cause de la pandÃ©mie et des listes rouges (DG de l’ONTT)

Tunisie/ Tourisme : Des pertes de 5000 millions de dinars à cause de la pandémie et des listes rouges (DG de l’ONTT)

Le Directeur Général de l’ONTT, Mohamed Moez Belhassine, a affirmé que le secteur du tourisme a subi des pertes de 5000 millions de dinars, à cause de la crise du Coronavirus, et du classement de la Tunisie par la France et les pays européens sur la liste rouge.

Dans un entretien avec le Journal arabophone Assabah, dans son édition de ce vendredi 1er octobre, le DG de l’Office national Tourisme tunisien a indiqué qu’en dépit de cette situation difficile, la Tunisie est parvenue à attirer un million 600 mille touristes depuis le début de l’année jusqu’au 20 septembre dernier.

Il a ajouté que l’année 2020 avait connu des investissements de l’ordre de 294 millions de dinars dans le secteur du tourisme.

La Tunisie a, par ailleurs, réussi à attirer trois enseignes internationales, opérant actuellement dans la capitale.

Le responsable s’est voulu rassurant : L’année 2022 verra le retour aux niveaux de l’avant-pandémie, si l’on parvient à accélérer la vaccination, à assurer l’immunité collective, et à adopter le nouveau plan de relance du tourisme.

Gnetnews