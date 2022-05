Tunisie : Tout savoir sur les nouvelles commissions créées par Saïed pour l’instauration d’une nouvelle république

Le décret-loi n’o 30 de l’année 2022 portant sur la création d’une instance nationale consultative pour une nouvelle république est paru au Journal Officiel de vendredi dernier.

Constitué de 23 articles répartis sur cinq chapitres, ce décret-loi dispose dans son article 2 que l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, est chargée à la demande du président de la république, de l’élaboration d’études, et de la présentation de propositions dans les domaines politique et juridique, outre les volets économique et social.

Cette instance est présidée par Sadok Belaïd, comme le prévoit le décret-présidentiel n’o 499 de l’année 2022 paru dans la même édition du JORT.

La présidence avait annoncé vendredi denier la nomination du doyen Belaid, en tant que président-coordinateur de ladite instance, à l’issue d’un entretien avec le président Kaïs Saïed.

Les membres représentés dans la commission des affaires économiques et sociales, sont proposées par les organisations nationales, cette commission est présidée par le bâtonnier de l’ordre des avocats Brahim Bouderbela.

Les organisations sont l’UGTT, l’UTICA, l’UTAP, l’UNFT, et la LTDH.

Le dernier chapitre de ce texte porte sur la commission de dialogue national, constitué des membres des deux commissions. La commission de dialogue fait la synthèse des propositions « en vue de l’instauration d’une nouvelle république, en concrétisation des aspirations populaires légitimes ».

Le rapport définitif du dialogue national est présenté au chef de l’Etat au plus tard le 20 juin prochain.

