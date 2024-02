Tunisie : Les prochaines élections auront lieu à l’échéance prévue, y compris la présidentielle (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier lundi 12 février à Carthage, le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, qui lui a remis le rapport d’activités de l’instance de l’année 2022, outre le rapport financier de la même année.

Le chef de l’Etat a affirmé la nécessité d’arranger les résultats légaux à toute transgression de la loi, soit en phase de dépôt de candidatures, ou pendant la campagne électorale et le jour de scrutin.

Il était question, par ailleurs, de la conjugaison des efforts des parties concernées au sein de l’Etat, « il est inacceptable qu’un candidat se présente aux élections, alors qu’il est objet d’un jugement par contumace, pour appartenance à une organisation terroriste, lequel jugement n’a pas été mentionné dans son casier judiciaire », a-t-on souligné, selon un communiqué de la présidence.

Les discussions ont, de surcroît, porté sur le financement des campagnes suspectes. « L’argent sale et celui qui en dispose veulent s’infiltrer au bureau de vote, les élections ne peuvent être intègres que via la lutte contre les corrompus qui croient être, toujours, en mesure d’orienter les électeurs par tous les moyens, ce sont ceux-là mêmes qui tentent, par tous les moyens, de détourner les esprits pour influencer l’opinion publique ; la falsification des esprits, en semant les rumeurs et les mensonges, est encore plus grave que la falsification des résultats », a-t-il prévenu.

Kaïs Saïed a rappelé que « toutes les échéances ont été respectées soit celles du référendum, de l’élection des membres de l’Assemblée, de la dernière élection des conseils locaux, première étape de l’instauration du Conseil des régions et des districts ».

Le chef de l’Etat a, encore, assuré que toutes les prochaines élections allaient avoir lieu à la date convenue, y compris l’élection présidentielle.

« Ceux qui ont appelé au boycott de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, et du Conseil des régions et districts, se préparent, par tous les moyens, aux prochaines élections, car ils n’ont d’autre souci que d’accéder à la présidence, oubliant leur passé proche et lointain, que le peuple n’a pas oublié », s’est-il élevé.

Et de poursuivre : « Ceux-ci continuent à rêver, endormis et éveillés, poursuivent leurs réunions déclarées et secrètes, oubliant que la responsabilité, quel qu’en soit le degré au sein de l’Etat ou en dehors de ses institutions est une épreuve et un lourd fardeau, ce n’est pas un fauteuil ou un prestige, comme ils en rêvent ».

Gnetnews