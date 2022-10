Tunisie: Trafic intense sur les routes ce week-end

L’Observatoire national de la sécurité routière appelle à la vigilance à l’occasion du début des vacances scolaires. Ainsi, il a souligné que les route connaîtront un trafic particulièrement intense ce week-end.

L’Observatoire exhorte les automobilistes à respecter le code de la route et les règles de circulation et appelle à respecter le port de la ceinture de sécurité et éviter l’utilisation des téléphones portables au volant.

Par ailleurs, il incite les automobilistes à respecter la distance de sécurité entre les véhicules et rappel l’interdiction de transporter des personnes dans des véhicules non-adaptés.

