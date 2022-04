Tunisie : Transfert en vue de la tutelle des bacs de Djerba du ministère de l’Equipement à celui du transport

Une commission conjointe entre les ministères de l’Equipement et de l’Habitat, et celui du Transport, s’est vue confier l’examen des mécanismes et procédures de transfert de la tutelle de l’activité des bacs de Djerba au ministre du Transport en vue d’améliorer les prestations, rapporte Shems, citant une source de la direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Médenine.

Les bacs de Djerba relient la région de Jorf (délégation de Sidi Makhlouf), à la ville de Djerba Ajim.

La même source a ajouté que le siège du ministère du Transport va abriter ce vendredi, la première réunion pour examiner les étapes de transfert des activités des bacs au ministère du Transport.

Deux bacs sont, actuellement, en cours de maintenance à Sfax ; leur mise en exploitation est prévue pour l’été 2022.

En prévision du sommet de la Francophonie, des travaux d’entretien et de badigeonnage ont été effectués au niveau des havres de descente et montée de voitures de la région de Jorf. Idem pour les phares marins et terrestres et des quais.

Gnetnews