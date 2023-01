Tunisie : Trois camions chargÃ©s de cigarettes interceptÃ©s au niveau des frontiÃ¨res Sud

Tunisie : Trois camions chargés de cigarettes interceptés au niveau des frontières Sud

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande des produits de tabagiques, au niveau des frontières Sud de la Tunisie, une patrouille relevant de la garde douanière de Tataouine est parvenue à intercepter trois camions, absents des registres des séries minéralogiques, portant une importante quantité de cigarettes étrangères, estimées à 90 mille paquets.

Suite à une embuscade et une course poursuite dans la région saharienne, au niveau de la région de Borj Bourguiba, les véhicules en question, étaient encerclés et des tirs de sommation lancés pour les acculer à s’arrêter, indique ce jeudi la douane tunisienne, dans un communiqué.

Les camions ont été remorqués au siège de la brigade, le remorquage s’est poursuivi pendant 22 heures, suite à quoi, un PV a été rédigé.

La valeur des cigarettes saisies a été estimée à 390 mille dinars, alors que la valeur des moyens de locomotion utilisés dans la contrebande, ont été évalués à 450 mille dinars.

Gnetnews