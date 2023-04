Tunisie : Trois enfants décèdent des suites d’une asphyxie par le gaz à Oued Ellil

Trois enfants mineurs, âgés de 7, 8 et 11 ans, sont décédés hier, dimanche, suite à une asphyxie par le gaz, à 0ued Ellil.

A l’issue de à ce drame, la ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Moussa, a ordonné à la direction régionale de la Manouba, « d’assurer la prise en charge psychique immédiate des parents, et d’en suivre les conditions sociales ».

Le ministère en appelle, dans un communiqué, aux parents et ceux qui sont en charge d’enfants mineurs, à prendre les précautions nécessaires, et à respecter les normes de sécurité pour protéger les enfants des fuites de gaz, et des accidents douloureux, lesquels représentent une menace directe pour leur intégrité physique et leur vie.

Gnetnews