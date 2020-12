Tunisie : Trois gardes nationaux trouvent la mort dans un accident lors du cortège du ministre de l’Intérieur

Trois agents de la garde nationale ont trouvé la mort ce lundi 21 décembre dans un accident de la route.

Les défunts Houssem Ouanes, Achraf Raouahi et Seïfeddine Tlili, étaient à bord d’une voiture sécuritaire accompagnant le cortège du ministre de l’Intérieur lors de sa visite dans le gouvernorat de Kasserine, pour présenter ses condoléances à la famille du berger Okba Dhibi, qui est tombé en martyr hier au Mont Selloum, dans une opération terroriste.

Le drame a fait deux blessés, à des degrés variables, qui ont été transférés à l’hôpital régional de Kasserine pour recevoir les soins nécessaires.

L’accident est survenu, lorsque le véhicule sécuritaire a dérapé au niveau de la route reliant les régions de Charaâ et el-Hrehra.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avait chargé dimanche le ministre de l’Intérieur de se rendre à Kasserine, suite à l’opération terroriste qui s’est produite hier dans la région de Slaïtinia (délégation de Hassi el-Ferid), au cours de laquelle, le citoyen Okba Abdel-Daïm Dhibi a été lâchement assassiné.

« La guerre contre le terrorisme devra se poursuivre sans merci et avec la même détermination », a asséné Mechichi, pressant ses ministres de la Défense et de l’Intérieur « à révéler les dessous de l’opération, ses auteurs et ses commanditaires ».

