Tunisie : Transport ferroviaire du phosphate, trois ministres promettent des solutions aux cheminots de Sfax et Gabès

La situation de nombre d’agents de la Société nationale des Chemins de fer tunisiens (SNCFT), dans ses succursales de Gabès et Sfax, ont été au centre d’une séance de travail interministérielle, tenue hier, mercredi 24 novembre, pour rapprocher les positions.

Cette réunion a été présidée par Malek Zahi et Rabiï Majidi, respectivement ministre des Affaires sociales et ministre du Transport et Neïla Nouira Gongi, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en présence de l’administrateur délégué de la SNCFT, du Directeur Général du Groupe chimique, des représentants du bureau exécutif de l’Union régionale du travail de Gabès, et de la fédération régionale de transport de Sfax.

Les trois ministres ont affirmé leur détermination à ouvrir les différents dossiers, et à trouver des solutions radicales et durables aux problèmes en suspens, dans le cadre d’une approche participative, et l’échange permanent avec le partenaire social, de manière à préserver la pérennité des entreprises publiques, indique le ministère du Transport dans un communiqué.

Les responsables se sont engagés à améliorer les conditions au sein de la SNCFT, selon les priorités et les moyens de l’étape.

Ils ont insisté sur la nécessité de surmonter tous les problèmes qui sont de nature à entraver la bonne marche du service public, particulièrement le transport ferroviaire du phosphate sur la ligne 13, pour son important impact économique.

Gnetnews