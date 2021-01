Tunisie/ Troubles sociaux : L’instance anti-torture dit suivre les conditions de détention des prévenus

L’instance nationale de prévention de la torture dit suivre de près les dernières arrestations liées aux événements survenus dans le pays, ces derniers jours, et annonce que ses membres procèdent à « des visites de contrôle impromptues, le jour et la nuit, aux districts sécuritaires et aux chambres de garde à vue, dans les postes de police ».

Comme ils procèdent à des visites de contrôle dans les tribunaux, et les les prisons, pour s’enquérir « des conditions de détention des prévenus, la manière dont ils sont traités, et relever les violations là où elles se trouvent ».

L’instance appelle les citoyens et les activistes des droits de l’homme, à la prévenir et à lui délivrer des éventuels documents, sur tout ce qu’ils interceptent à ce sujet.

