Tunisie/Turquie: Révision de l’accord de libre-échange

Dans le cadre des efforts visant à réviser et développer les accords commerciaux entre la Tunisie et ses pays partenaires, la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Khalthoum Ben Rejeb, a signé hier à Istanbul une décision du Conseil de partenariat tuniso-turc découlant de l’accord de libre-échange entre les deux nations.

Selon un communiqué publié ce lundi par le ministère, cette signature marque la conclusion d’un processus de négociation entamé en octobre 2022, atteignant son apogée ces derniers jours avec la résolution de toutes les questions en suspens. L’accord, axé sur la protection de l’industrie nationale et la réduction du déficit commercial avec la Turquie, propose trois mesures clés :

La révision de la liste des produits industriels équivalents aux produits fabriqués localement, soumis à des droits de douane pour une période de cinq ans. Les droits de douane, actuellement à 0%, seront augmentés à des taux variant entre 27% et 37,5%, représentant 75% des tarifs appliqués dans le cadre du régime général, c’est-à-dire les tarifs standards de la nation la plus favorisée (NPF).

La révision de l’accord concernant les produits agricoles en obtenant des concessions unilatérales de la part de la Turquie pour soutenir les exportations tunisiennes vers ce pays. Cela prendra la forme de quotas annuels entièrement exonérés de droits de douane.

Le soutien aux investissements turcs en Tunisie et l’organisation d’un forum d’investissement tuniso-turc visant à présenter des projets et opportunités d’investissement en Tunisie aux opérateurs et investisseurs turcs.

Cet accord, considéré comme positif compte tenu du consensus entre les deux parties, s’engage à assurer le succès du Forum économique tuniso-turc, prévu pour le premier semestre de 2024 à Istanbul. Cet événement sera l’occasion d’attirer davantage d’investisseurs turcs dans divers secteurs tels que l’industrie alimentaire, la fabrication de textiles et la production de composants automobiles. Il contribuera également à développer l’accord de libre-échange, alignant le commerce sur le développement durable pour garantir une protection durable du tissu industriel national, diversifier les domaines de coopération technique et financière, et faciliter l’échange d’expériences.

Gnetnews