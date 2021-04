Tunisie/ UE : Hichem Mechichi s’entretient avec Paolo Gentiloni autour du programme de soutien financier

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu, hier mercredi 14 avril, par visioconférence. avec le commissaire européen chargé des Affaires économiques et monétaires, Paolo Gentiloni.

Méchichi a salué, en préambule, la profondeur et la solidité de relations entre la Tunisie et l’Union européenne, signalant que le partenariat stratégique avec l’UE a permis à la Tunisie, de faire face aux défis économiques et sociaux, notamment institutionnels.

Il a, par ailleurs, appelé à augmenter les lots de vaccins accordés aux pays du voisinage européen, dont la Tunisie, valorisant « les efforts européens pour garantir une distribution équitable des vaccins dans le monde dans le cadre de l’initiative Covax ».

Le commissaire européen a estimé que cette rencontre constitue une nouvelle opportunité pour discuter des moyens de développer le partenariat entre l’Union européenne et la Tunisie, et le renforcer notamment face à la pandémie du Covid-19.

Il a affirmé les dispositions de la partie européenne, à poursuivre le soutien de la Tunisie pendant la pandémie du Covid-19, à travers le programme d’appui et d’accompagnement financier de l’UE.

L’Assemblée a adopté hier la première tranche estimée à 300 millions d’euros, ce programme de réforme économique sera évalué, en vue du versement de la 2ème tranche estimée à 300 millions d’euros supplémentaires.

L’Union européenne reste, par ailleurs, favorable à une nouvelle phase de ce programme de soutien et d’accompagnement économique.

Gnetnews