Tunisie : Un 1er septembre automnal, pluies et orages au Nord et au centre

Ce 1er septembre est marqué par des perturbations météorologiques, qui s’intensifieront l’après-midi.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit des pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre, avec la chute de grêle à des endroits limités.

Des rafales de vent dépassant, provisoirement, les 70 km/heure sont attendues l’après-midi, pendant le passage des nuages orageux.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où des tempêtes de sable sont prévues. La mer sera agitée à très agitée dans la région de Serrât et dans le Golfe de Gabès.

Les maximales oscilleront entre 30 et 36° au Nord, centre et Côtes Est, et entre 36 et 42° dans le reste des régions. Elles atteindraient les 44°à l’extrême sud.

