Tunisie : Températures en baisse, vent et mer agitée

Après les fortes chaleurs ayant caractérisé le début du mois de juin, un bol de fraîcheur est attendu à compter de ce mardi 07 Juin 2022.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’Institut national de Météorologie prévoit une baisse relative des températures au Nord, sur les hauteurs, et dans les régions côtières, avec des maximales comprises entre 30 et 36°.

Les températures varieront entre 38 et 43° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco, et atteindraient les 45° à Tozeur et Kébili.

Comme il est le cas lors de la dernière période, le risque d’orage reste posé.

Des foyers orageux se formeront sur les hauteurs l’après-midi, ils seront accompagnés de pluies, avec la possibilité de chute de grêle, et d’apparition de la foudre à des endroits limités.

Les intempéries concerneront, progressivement, certaines délégations Est.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes, avec une vitesse atteignant les 50 km/ heure.

La mer est agitée à fortement agitée au Nord.

