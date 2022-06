Tunisie : Un brouillard Ã©pais rÃ©duisant la visibilitÃ© ce jeudi 16 Juin

Tunisie : Un brouillard épais réduisant la visibilité ce jeudi 16 Juin

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 16 juin par un brouillard localement épais, notamment dans les régions basses est avoisinantes aux barrages, forêts, et oueds, annonce le premier bulletin météo de la journée.

Cette brume provoquera une baisse de la visibilité les premières heures de la journée, cédant la place, une fois dissipée, à un temps ensoleillé, avec quelques nuages qui s’amoncellent dans le ciel.

L’INM prévoit une légère hausse des températures, avec des maximales comprises entre 31 et 36° dans les régions côtières Est, et sur les hauteurs, et entre 36 et 41° dans le reste des régions.

Les vents seront faibles à modérés, et se renforceront, relativement, l’après-midi près des côtes Est.

La mer est peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.

Gnetnews