Tunisie : Un candidat aux législatives condamné à une année de prison, 10 mille dinars d’amende et une peine complémentaire pour avoir distribué des dons

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Monastir a condamné hier, mardi, un candidat aux législatives à une année de prison, 10 mille dinars d’amende, et une peine complémentaire, portant sur la perte de son statut de membre et sa privation de se porter candidat à l’Assemblée des représentants du peuple, à vie, et ce pour avoir distribué des donations en nature et en espèce pour influencer les électeurs, comme l’a déclaré, mercredi, le substitut du procureur général et porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et Mehdia, Farid Ben Jha.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que le tribunal a rendu ses jugements dans 16 affaires portant, en majorité, sur la violation du silence électoral, tout en reportant 12 autres affaires, à la demande des avocats, qui ont toutes été transférées au parquet, par l’instance électorale régionale de Monastir.

Les jugements ont varié, au sujet de 16 affaires, entre un 3 mille dinars d’amende (décisions rendues en présentiel), et 10 mille dinars pour violation du silence électoral.

Quelque 56 candidats ont participé au premier tour des législatives, dont 04 candidates, répartis sur huit circonscriptions électorales du gouvernorat de Monastir. Seize candidats sont en lice, pour le second tour, prévu dimanche 29 janvier 2023.

Gnetnews