Tunisie : Un carambolage sur lâ€™autoroute Tunis â€“ Sousse, un mort et plusieurs blessÃ©s

Tunisie : Un carambolage sur l’autoroute Tunis – Sousse, un mort et plusieurs blessés

Un carambolage s’est produit ce mardi 04 janvier 2022 au niveau de l’autoroute Tunis – Sousse.

L’accident est survenu lorsque plus de 20 véhicules sont entrés en collision, suite au dérapage d’une voiture à cause du brouillard.

Dans une déclaration à Jawhara, le Directeur régional de la protection civile de Nabeul, Mourad Mechri, a indiqué que le drame s’était produit au niveau de l’autoroute, et plus précisément entre Bouficha et Hammamet.

Selon les données préliminaires, l’accident a provoqué un décès et plusieurs blessés dont deux graves qui ont été transférés à l’hôpital, comme l’a déclaré à Mosaïque, le porte-parole de la protection civile, Moez Triaâ, faisant état de la présence des agents de secours et de la protection civile sur les lieux.

Mourad Mechri a indiqué, quant à lui, que 04 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, en attendant l’arrivée d’autres.

Il a appelé les usagers de la route à destination de Tunis, à réduire la vitesse autant que possible, signalant que le point de collision s’étend sur près d’un Km.

La Direction Générale de la garde nationale (DGGN) avait mis en garde ce mardi contre un brouillard épais, notamment sur l’autoroute A8 (Bokri – Ariana/ Menzel Jamil), Autoroute A1 (Tunis – Msaken), et l’autoroute A4 (Tunis – Bizerte).

La DGGN avait appelé, dans communiqué, les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires, à respecter une distance de sécurité, à réduire la vitesse, et à utiliser les feux lors des déplacements.

