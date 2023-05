Tunisie : Un ciel densément nuageux, des pluies orageuses et intenses

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 30 Mai, par des nuages denses, avec des pluies, provisoirement, orageuses, et parfois intenses au Nord, au Centre et localement au Sud.

Une chute de grêle est attendue à des endroits limités, selon le premier bulletin Météo de la journée.

Le vent violent se poursuivra au Sud, où il charrie sable et poussière.

La mer est très agitée au Golfe de Gabès, à houleuse sur le reste du littoral.

Les températures sont comprises entre 17 et 22° au Nord et sur les hauteurs, et entre 26 et 31° dans le reste des régions.

