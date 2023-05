Tunisie : Un ciel teintÃ© de grisaille, tempÃ©ratures atteignant les 37Â°

Tunisie : Un ciel teinté de grisaille, températures atteignant les 37°

Un temps printanier, teinté de grisaille, est en perspective ce mardi 23 Mai 2023.

Le ciel sera, partiellement, nuageux dans la plupart des régions. Les nuages seront denses au Centre-Ouest l’après-midi, avec des pluies localement orageuses.

L’activité du vent reste, relative près des côtes et au Sud, où il charrie sable et poussière.

La mer est, globalement, agitée.

Les températures sont en hausse. Les maximales sont comprises entre 22 et 27° dans les régions côtières et sur les hauteurs ; elles sont entre 27 et 32° dans le reste des régions, atteignant les 37° à l’extrême Sud.

Gnetnews