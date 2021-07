Tunisie : Un CMR annonce une panoplie de mesures pour relancer le dÃ©veloppement Ã  Sfax

Tunisie : Un CMR annonce une panoplie de mesures pour relancer le développement à Sfax

Un conseil ministériel restreint s’est tenu ce vendredi 16 juillet à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Méchichi, consacré à la relance du développement à Sfax, en présence notamment du gouverneur Anis Oueslati.

Le CMR a débouché sur une série de mesures concernant l’infrastructure, l’environnement, le transport, la santé, l’industrie, la culture, etc.

Les dispositions portent, notamment, sur la reprise de l’étude du plan directeur pour le développement du port de Skhira pour en faire un pôle portuaire spécialisé dans les produits pétroliers, et chimiques ; la fermeture progressive de la décharge de Agareb, la réalisation d’une étude sur la lutte contre la pollution et le réaménagement des côtes Nord de Sfax, et l’allocation de 200 mille dinars à l’aménagement du parc de loisirs de Thyna,

Au sujet du transport aérien, il a été décidé de parachever l’étude en vue de baisser ou d’exonérer les compagnies aériennes des redevances aéroportuaires dans le cadre de la redynamisation du trafic aérien à l’aéroport de Sfax, et de promouvoir la liaison aérienne entre l’aéroport de Sfax et la France, après l’épidémie du Coronavirus.

Lignes ferroviaires rapides

Le CMR a, également, décidé le démarrage effectif des travaux de réalisation du métro de Sfax, à travers le lancement d’un appel d’offres pendant le 4ème trimestre de 2021. La SNCFT devra entamer l’élaboration d’une étude pour la réalisation des lignes ferroviaires rapides de la banlieue de Sfax Nord et Sud, ainsi que d’une gare routière multimodale.

Au sujet de la réalisation d’une zone logistique à Gargour, une société de promotion logistique sera créée qui aura à superviser le réseau national des zones logistiques, dans le cadre d’un partenariat public/privé.

L’Agence foncière industrielle devra, elle, entamer l’aménagement de la zone industrielle, la ferme de Zarrouk d’une superficie de 212 hectares, dans les meilleurs délais.

Dans le secteur de la santé, il a été décidé d’appuyer le centres d’hémodialyse dans les établissements sanitaires du gouvernorat, et de répondre aux besoins urgents des centres hospitalo-universitaires Habib Bourguiba et Hédi Chaker, moyennant des fonds de respectivement 19 MD et 5 MD.

Autres décisions, le démarrage du dessalement des eaux de Mer de Sfax à la mi-août 2021 avec une capacité de 100 mille m3, avec l’achèvement des travaux du 1er lot en 2024 et l’ensemble du projet à l’orée de 2035. Un appel d’offres sera lancé en août 2021 pour la réalisation du projet de dessalement des eaux souterraines de Kerkennah.

