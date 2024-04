Tunisie : Un CMR planche sur la cité médicale les Aghlabides de Kairouan, et crée une société anonyme chargée du projet

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mercredi 03 avril à la Kasbah, un conseil ministériel restreint autour du suivi du projet de la cité médicale, les Aghlabides de Kairouan, en présence du ministre Conseiller auprès du président de la république, Mustapha Ferjani, ainsi que des ministres des Finances, de l’Econome et de la Planification, de la Santé, et de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport.

Dans ses propos liminaires, le chef du gouvernement a souligné l’importance des aspects économique, social et scientifique de ce projet pilote sur le double plan national et continental, évoquant son rôle central en matière de développement des régions avoisinantes, et de consolidation de la compétitivité de plusieurs secteurs, à l’instar des services sanitaires, des industries annexes, et du tourisme médical.

Un exposé sur les composantes de ce projet, et son emplacement a été présenté à cette occasion, outre ses principales fonctions et les différentes spécialités qu’il comptera. Ses principaux objectifs ont été par ailleurs, évoqués, à l’instar de l’éventualité d’assurer environ 42 000 postes d’emploi, et de la création de nouveaux marchés pour l’exportation des produits innovants dans le domaine sanitaire.

Le projet de la cité médicale les Aghlabides de Kairouan est constitué notamment de :

*Espace des prestations sanitaires ;

*Espace universitaire ;

*Espace industriel spécifique au secteur de la santé ;

*Espace touristique, culturel, sportif et de loisirs ;

*Espace résidentiel ;

*Espace de services publics, administratifs, et sécuritaires ;

*Espace de production des énergies renouvelables ;

*Centre de collecte et de traitement des déchets ordinaires et hospitaliers.

Le CMR a décidé au terme de ses travaux la création d’une société anonyme à participation publique appelée « Société de la cité médicale des Aghlabides de Kairouan », qui aura à réaliser les différentes études, les travaux d’infrastructure, et la promotion des différentes composantes de la future cité médicale.

Placée sous la tutelle du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, la nouvelle société aura également à exploiter les espaces constitutifs de ce projet.

