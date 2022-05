Tunisie : Un complexe touristique d’un genre nouveau, dans la zone Djerba/ Zarzis

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, s’est rendu hier, mardi 17 Mai 2022, en visite dans la région de Médenine, où il a pris connaissance des préparatifs des différents établissements touristiques de la zone touristique Djeraba/ Zarzis, à la haute saison, ainsi qu’aux grands rendez-vous, comme le pèlerinage d’el-Ghriba, l’exposition internationale de l’aéronautique, le sommet de la francophonie, etc.

Le ministre a fait le déplacement au lac Bibane, à 10 km, au Nord de la ville de Ben Guerdane, et 20 km au Sud de Zarzis, où il s’est enquis d’un projet de complexe touristique alternatif, en cours de réalisation.

Ledit projet qui en est à sa dernière phase, vise à développer le tourisme écologique, dit « tourisme de pêche », lequel connait des difficultés en l’absence d’un texte de loi le régissant.

Le ministre a affirmé « l’intérêt pour ces projets innovants, qui contribuent à la création de postes d’emploi, et d’attraction de touristes, à forte capacité de dépense, à condition qu’ils soient des projets amis de l’environnement, et qu’ils préservent la richesse halieutique dans la région ».

Il a appelé « à venir en aide aux investisseurs tunisiens et jeunes promoteurs, en vue de réaliser ces projets à travers l’allégement des formalités administratives, et l’encadrement nécessaire, au niveau de la mise en exécution ».

Le ministre a pris connaissance de l’activité du port commercial à Zarzis, et a mis l’accent sur son importance pour la région dans son ensemble, sur les plans commercial et économique, et aussi pour les Tunisiens de l’étranger.

Belhassine a annoncé la reprise à partir de 2023 de l’activité de croisières à Zarzis, lesquelles polarisent des touristes en nombre important, comme c’est le cas du port de la Goulette et Sousse, ce qui contribue à créer une dynamique touristique et économique importante pour la région.

