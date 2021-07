Tunisie : Un confinement ciblé, et l’interdiction des déplacements de et vers Bizerte jusqu’au 31 juillet

Un confinement ciblé a été décrété dans l’ensemble des délégations du gouvernorat de Bizerte à compter du lundi 12 juillet jusqu’au 31 juillet 2021.

Au terme de sa réunion hier lundi, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours a, par ailleurs, décidé de maintenir le couvre-feu de 20h à 5h du matin le jour suivant, à l’exception des cas urgents, de l’approvisionnement en produits vitaux, etc.

L’interdiction des déplacements de et vers le gouvernorat de Bizerte, et au sein des délégations du gouvernorat sera maintenue jusqu’à la même date, et strictement appliquée.

La commission a décidé la réouverture des mosquées pour l’accomplissement des prières d’el-dhohr, el-Asr et el-Maghreb uniquement, avec la poursuite de la fermeture des midhas, à condition que le nombre de fidèles ne dépasse pas les 30 %, la réouverture des cafés et restaurants jusqu’à 19 h, en interdisant la consommation dans les espaces intérieurs, ainsi que le narguilé et le jeu de cartes…

Ces dispositions prévoient, également, la réouverture des bains-maures, des salles de sports, des espaces de loisirs, des parcs de loisirs, en respectant une jauge de 30 %, et l’ouverture des espaces commerciaux jusqu’à 19 h, avec l’application des protocoles.

Elles portent, par ailleurs, sur la poursuite de l’interdiction des fêtes publiques et privées, ainsi que la fermeture des salles des fêtes…

