Tunisie : Un conseil des ministres planche sur la stratégie et le plan d’action de la jeunesse

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, hier jeudi 26 janvier, à la Kasbah, un conseil ministériel consacré à l’examen de la stratégie et du plan d’action de la jeunesse pour la période 2023 – 2035.

Le ministre de la Jeunesse et du Sport a présenté, en préambule, un aperçu sur ces deux documents, indique, en substance, un communiqué de la présidence du gouvernement.

Bouden a appelé à la nécessité d’accorder plus d’ intérêt à la jeunesse, et à être à l’écoute de ses préoccupations et attentes, étant, en même temps, « une opportunité et un défi en termes de développement ».

Elle a, par ailleurs, appelé à se concerter davantage et à impliquer les ministères concernés, en vue de mettre au point une stratégie complète, et d’en fixer les grandes lignes, ce qui permet de promouvoir le vécu de la jeunesse, et ses aspirations à des lendemains meilleurs.