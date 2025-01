Tunisie: Un conseil ministériel consacré à la rentrée scolaire

Un conseil ministériel restreint, présidé par le chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, s’est tenu ce mardi 21 janvier 2025 au Palais du Gouvernement à la Kasbah. La réunion a porté sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 et le programme de restructuration de la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA).

Priorité à l’éducation et au soutien aux familles

Le chef du gouvernement a rappelé l’importance accordée par le président de la République à l’éducation, soulignant la nécessité de garantir un environnement scolaire optimal. Il a insisté sur la disponibilité anticipée des fournitures essentielles, telles que les cahiers subventionnés et les manuels scolaires, tout en réaffirmant l’importance du rôle de l’école publique en tant qu’ascenseur social.

Le conseil a ainsi validé plusieurs mesures pour préparer la rentrée :

Maintien des prix actuels des cahiers subventionnés et des manuels scolaires.

Répartition équitable des fournitures scolaires selon les besoins des établissements et des régions.

Mise en place d’aides scolaires sous forme de kits complets destinés aux enfants des familles à faibles revenus.

Production de 5 750 tonnes de papier pour les manuels scolaires dès mars 2025 et de 5 000 tonnes de papier pour les cahiers subventionnés dès avril 2025, avec un appui financier spécifique.

Restructuration de la SNCPA : un enjeu stratégique

Dans le cadre des orientations présidentielles visant à préserver et renforcer les entreprises publiques, le conseil s’est également penché sur le plan de restructuration de la SNCPA. Cette entreprise, unique productrice de papier alfa en Tunisie, joue un rôle clé dans la fabrication de papier et la dynamisation économique des régions de Kasserine et ses alentours.

Les décisions prises incluent :

L’octroi d’un garant de l’État pour un emprunt à long terme afin de moderniser les unités de production et réduire les coûts.

La mise en œuvre d’un plan de gestion des dettes, incluant leur étalement et la valorisation des actifs immobiliers de l’entreprise.

La préservation de la plante d’alfa par une meilleure régulation de son exploitation et une optimisation de sa collecte.

La validation prochaine d’un nouveau statut pour les agents de l’entreprise.

Ces mesures visent à restaurer les équilibres financiers de la SNCPA, renforcer sa compétitivité sur le marché et garantir son rôle stratégique dans la production nationale, estimée à 64 000 tonnes de papier par an.

Gnetnews