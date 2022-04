Tunisie : Un Conseil supÃ©rieur du dÃ©veloppement social, prÃ©rogatives et objectifs !

Tunisie : Un Conseil supérieur du développement social, prérogatives et objectifs !

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé samedi 09 avril à Carthage, à l’occasion de la commémoration du 84ème anniversaire de la fête des martyrs, un projet de décret présidentiel portant sur la création du Conseil supérieur du développement social ; celui-ci en fixe les prérogatives, la composition et le mode de fonctionnement.

Le ministère des Affaires sociales détaille, ce lundi 11 avril dans un communiqué, les prérogatives et objectifs dudit conseil.

Le conseil fixe des politiques sociales, mettant en cohérence les différentes stratégies et programmes nationaux et sectoriels visant à mettre un terme à la pauvreté, aux disparités sociales et régionales, et à renforcer l’inclusion sociale, éducative et économique des couches démunies et celles à revenus limités, ainsi que les catégories fragiles et les personnes portant un handicap, ou celles à besoins spécifiques.

Ce conseil aura des prérogatives à vocation stratégique, répondant aux exigences de développement de la politique de protection sociale en Tunisie, et portant principalement sur :

*La coordination des politiques, stratégies, et programmes nationaux sectoriels en matière d’intervention sociale, dans ses différentes dimensions, préventive et inclusive pour promouvoir les catégories démunies et à revenus limités, les catégories vulnérables, en leur permettant un accès aux services sanitaires, éducatifs, de formation, d’emploi, de logement, de transport et tous les services de première nécessité,

*Suivi et évaluation des programmes et mécanismes visant à promouvoir ces catégories,

*Présentation des suggestions en vue de mobilier les ressources, et réunir les exigences d’autonomisation économique et d’inclusion sociale,

*Etude des programmes de développement régional visant à renforcer les opportunités d’inclusion sociale et d’autonomisation économique pour les catégories démunies et à revenus limités, celles vulnérables, et autres.

*Renforcer la mission d’interception et les mécanismes de suivi des différents phénomènes sociaux et sanitaires, s’en prémunir et se préparer aux répercussions des mutations démographiques,

*Ordonner la réalisation d’enquêtes, études…sur les fléaux de pauvreté, précarité sociale, handicap, disparités sociales, etc.

La composition du conseil sera élargie, et rassemblera des représentants de ministères, instances et organisations nationales…c’est une composition qui reflète une approche participative en matière de lutte contre la pauvreté, la précarité sociale…

La création du Conseil supérieur de développement social s’inscrit dans le cadre de l’activation de l’article 5 de la loi organique n’o 10 de l’année 2019, régissant le programme d’Amen social.

Ledit article prévoit la création d’un conseil supérieur de développement social chargé d’évaluer, de coordonner, et de suivre les politiques sociales de l’Etat en matière d’inclusion sociale, d’autonomisation économique et de lutte contre la pauvreté.

