Tunisie : Un corps repÃªchÃ©, et 05 disparus dans le naufrage d’une embarcation au large de Bizerte

Tunisie : Un corps repêché, et 05 disparus dans le naufrage d’une embarcation au large de Bizerte

La Direction Générale de la garde nationale (DGGN) annonce qu’un corps a été repêché, et les recherches de cinq disparus sont en cours, par différentes unités maritimes et terrestres, dans le naufrage d’une embarcation d’émigration clandestine, au large des côtes de Cap Angla.

Suite à l’opération de secours et de sauvetage de six migrants clandestins, de nationalité tunisienne, originaires de Menzel Bourguiba, dans la nuit du 07 au 08 novembre 2022, les investigations préliminaires auprès des rescapés, ont révélé que l’embarcation empruntée par les migrants depuis les côtes de Sidi el-Béchir, a subi deux pannes de moteur, et a fini par chavirer, indique ce mardi le porte-parole officiel de la DGGN.

Deux patrouilles de la zone maritime de Bizerte se sont rendues sur les lieux, et sont parvenues à secourir six personnes, ayant affirmé que 04 de leurs accompagnateurs ont réussi à nager jusqu’à la terre ferme.

La brigade des renseignements maritimes s’est assurée qu’ils se trouvaient chez eux, ce mardi 08 novembre 2022, affirme la même source.

Gnetnews