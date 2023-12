Tunisie : Un crédit de la BEI pour le financement du programme de modernisation des institutions éducatives

La commission des finances et du budget a tenu une audition du ministre de l’Education, autour du projet de loi portant approbation d’un contrat de financement conclu le 10 juillet 2023 entre la Tunisie et la banque européenne de l’Investissement (BEI), portant sur un crédit pour la contribution au financement du programme de modernisation des institutions éducatives.

Ce programme de modernisation vise dans sa première et deuxième tranche à améliorer les acquis de l’élève, et le rendement du collège et du lycée, au nom du principe d’équité et d’égalité des chances, ainsi qu’à promouvoir la qualité du système éducatif à travers la consolidation de l’infrastructure, et des services éducatifs,.

Ce programme permettra la création de 80 nouvelles écoles primaires, l’aménagement d’écoles primaires prioritaires, outre l’acquisition des équipements et du matériel pédagogique et informatique, et l’achat de 75 bus scolaires, en les dispatchant sur les différentes délégations régionales de l’éducation.

Le programme va permettre le soutien et l’accompagnement en termes de suivi des études et de réalisation des projets par la commission de gestion par objectifs veillant sur la réalisation du programme de modernisation des établissements éducatifs, et de formation des cadres du ministère de l’Education.

La commission a décidé au terme de ses travaux, de demander l ‘audition du représentant du ministère de l’Economie et de la Planfication pour présenter des éclairages sur les conditions financières de ce crédit, notamment le taux d’intérêt adopté.

Gnetnews