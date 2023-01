Tunisie : Un début de semaine purement hivernal, températures basses

La vague de froid qui sévit ces derniers jours sur nos contrées persiste, sur fond de chute de neige au Nord-Ouest et Centre-Ouest, ayant été à l’origine de l’interruption du trafic sur certaines routes, à l’intérieur du pays.

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par d’éventuelles pluies, localement orageuses, à l’extrême-Nord, avec des nuages passagers dans le reste des régions.

L’activité du vent se poursuit, relativement, près des côtes…la mer est agitée à très agitée au Nord.

Les températures de ce lundi 23 janvier sont basses sur les hauteurs, les maximales sont comprises entre 14 et 18° ; elles seront dans la limite de 10° sur les hauteurs.

Dans son bulletin météo de dimanche soir, l’INM avait prévu la poursuite de la chute de neige sur les hauteurs de Béjà et Jendouba la nuit d’hier, avec des températures nocturnes comprises entre 4 et 8° ; et dans la limite de Zéro sur les hauteurs.

