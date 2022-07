Tunisie : Un début de week-end très chaud, et propice à la baignade

Les conditions météorologiques ne changent pas ou très peu d’un jour à l’autre, avec cette vague de fortes chaleurs qui s’inscrit dans la durée.

Ce début de week-end purement estival reste propice aux virées du côté des plages et stations balnéaires.

Les températures maximales sont comprises, ce vendredi 29 juillet 2022, entre 32 et 37° dans les régions côtières et entre 37 et 42° à l’intérieur du pays.

Le mercure atteindra les 44° au Sud-ouest, avec des coups de sirocco. Le vent est faible à modéré et se renforce l’après-midi sur les côtes Nord et Sud.

La mer est peu agitée à agitée au Nord et dans le Golfe de Gabès.

Le ciel est dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

