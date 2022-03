Tunisie : Un discours de Kaïs Saïed est attendu pour « tracer les orientations générales »

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce lundi 07 Mars, qu’ »un discours du président Kaïs Saïed est attendu prochainement, au cours duquel, il devrait fixer les orientations générales de l’Etat et la situation économique et sociale ».

Dans une déclaration médiatique, relayée par Shems en marge de la journée mondiale de la femme sous le signe « pour un environnement de travail sûr, sans violence, ni harcèlement », Taboubi a indiqué que la centrale syndicale va attendre ce qui émanera de ce discours, et se prononcera le moment venu.

« Le chef de l’Etat devrait mettre sur la table son programme dans ses différents volets, afin que l’UGTT se prononce, par la suite, par l’approbation ou l’opposition », a-t-il souligné.

Il a également indiqué que « face aux salaires faibles, et à l’actuelle situation sociale, l’UGTT ne sera pas un faux témoin », réitérant son refus de la levée de la subvention, et du gel des salaires en relation avec les négociations avec le FMI.

Le chef de l’organisation syndicale a considéré que le temps joue en notre défaveur. « Le temps commence à tarir, le pays en est, aujourd’hui, à un dangereux virage, étant donné que le monde a changé après la pandémie du Covid-19 et après la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et la Tunisie demeure encore dans une situation peu enviable. Nous parlons désormais de la disponibilité des produits alimentaires de base ».

