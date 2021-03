Tunisie : Un don canadien de plus d’un million de dinars remis au ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a reçu ce vendredi 12 Mas un don canadien de plus d’un million de dinars, pour la prise en charge des nouveau-nés.

Une cérémonie a eu lieu au centre de maternité et de néonatologie de Tunis, au cours de laquelle une ambulance équipée pour les nouveau-nés, et des équipements de pointe au profit du centre ont été remis. Des équipements analogues ont été livrés aux services de Néonatologie de Sfax et de l’hôpital Charles-Nicolle.

Ce don s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération réalisé par l’ambassade du Canada, en coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), pour appuyer les efforts de la Tunisie en matière de lutte contre le Covid-19, indique le ministère de la santé sur sa page officielle.

Cette remise de don a eu lieu en présence du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, de l’ambassadeur du Canada à Tunis, Patrice Cousineau, et du représentant de l’OMS à Tunis, Yves Souteyrand.

Gnetnews