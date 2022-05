Tunisie : Un grand évènement à Tabarka et Aïn Drahem pour promouvoir le tourisme écologique et culturel

Le gouvernorat de Jendouba abrite du 12 au 15 Mai, les festivités du printemps de Jendouba, « en vue de promouvoir le tourisme écologique, culturel et sportif ; principaux piliers de la nouvelle stratégie du tourisme tunisien ».

Dans le cadre de la diversification du produit touristique, les associations, « Tunisie pour tous », et « el-Makhzen », organisent, conjointement, avec l’office national du tourisme tunisien, et plusieurs autres organismes, les festivités de la première session du festival « Jendouba Spring », sous le signe : « Jendouba, capitale du tourisme montagnard ».

Cette manifestation aura lieu à Tabarka et Aïn Drahem du 12 au 15 Mai 2022, et sera marquée par plusieurs évènements touristiques, culturels et sportifs.

Un grand spectacle soufi « el-Mkhaznia Hadhrou, المخازنية حضروا ouvrira cet évènement au théâtre de Tabraka, (la basilique) ; il sera ponctué par un défilé d’habits traditionnels.

Les festivités se poursuivront les 13, 14 et 15 Mai au centre de camping à Aïn Drahem, avec au menu de nombreuses activités sportives et artistiques, une exposition artisanale, et une rencontre-débat autour de l’importance de la préservation de l’environnement.

Une action de volontariat, portant sur la plantation d’arbres dans des régions touchées par les incendies, l’été dernier, est-elle aussi au programme.

Gnetnews